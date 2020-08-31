في الثامنة والنصف مساءً، وستقدم سميرة، الأغنية لجمهورها لأول مرة بنهاية الحفل.
ومن المعروف أن منظم الحفل أحمد غانم "هاي ويف"، والذي قال في تصريحات صحفية، بأنه يحضر لعدد من المفاجأت في الحفل، وستغني الديفا أغنية جديدة لأول مره لجمهورها بجانب عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة.
جدير بالذكر أن الفنانة سميرة، أنشأت مؤخرًا حسابها الرسمي على"تيك توك" وبدأت تتفاعل مع جمهورها ومتابعينها، عبر حسابها لتزيد من عدد المتابعين للحساب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سميرة سعيد تستعد لطرح "قط وفأر" خلال حفلها المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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