ابنة رجاء الجداوي تبعث برسالة لملكة الأردن

وكتبت إبنة رجاء الجداوى قائلة :" Happy birthday HM Queen Rania ربنا يسعدك كما اسعدتي امي بكلماتك الرقيقه".

نشرت الصفحة الرسمية للنجمة رجاء الجداوى عبر إنستجرام والتى تتولى مسئوليتها إبنتها رسالة للملكة رانيا ملكة الأدرن .

يذكر أن كشفت روضة حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، عن موقف تعرضت له بصحبة جدتها أثناء تواجدهما في الأردن ومقابلة الملكة رانيا ملكة الأردن، حيث قالت «عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك:

وتابعت «وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتلي you should be very proud of your grandmother، مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فخورة بيكي، وانك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتيييييييييييير نفسي أتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كده، وبقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين».