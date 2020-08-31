شاهيناز: فكرة تقديم البرامج تراودني منذ فترة

قالت المطربة شاهيناز أنها من مؤيدي فكرة تقديم البرامج، خاصة أن الفكرة كانت تراودها منذ فترة كبيرة.

وتابعت في تصريح لـ"دوت الخليج": "عندما عرضت علي فكرة برنامج " حياتك بالألوان " وافقت علي الفور ولم أتردد لاسباب عديدة أبرزها أن الفكرة جديدة وكنت أتمني تقديم هذه النوعية من البرامج".

وأضافت: "البرنامج اجتماعي ولكن تم التسليط على موضوعات غير معتادة فهم يهتم بكل ما هو جديد فى مجال الديكورات والدهانات والبيت العصرى، كما يهتم أيضا بأخبار الفاشون والمرأة".

يذكر أن شاهيناز طرحت مؤخرا أغنية "كنت حلفت"، من ألبومها الجديد "حياتي أحلي"، عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين.