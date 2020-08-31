راغب علامة يشكر الرئيس الفرنسي: خطوة في منتهى الرقي والأخلاق

حرص النجم راغب علامة علي توجيه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارته للفنانة الكبيرة فيروز في لبنان. وكتب راغب عبر حسابه على توتير شكرا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي، لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين". كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار أن يبدأ زيارته إلى لبنان بـ"فنجان قهوة" مع الفنانة فيروز وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت، في أقل من شهر، وكتب في برنامج الرئيس عبارة: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في أنطلياس مساء الاثنين".

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