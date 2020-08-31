شارك الفنان هشام ماجد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهر هشام ماجد فى الصورة بصحبة النجم كريم فهمى. وعلق هشام ماجد قائلًا: "بعد أوحش مباراة راكيت فالتاريخ". اقرأ أيضًا: وشارك هشام ماجد فى مسلسل "اللعبة" الذى عرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر من عطلتهما الصيفية.. هشام ماجد يداعب كريم فهمى عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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