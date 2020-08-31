برفقة شقيقها .. ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت ياسمين صبرى برفقة شقيقها وهما يلتقطان صورة سيلفى فى احدث ظهور.

تصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".

وجاء سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، و جاء سعر الافراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري.

وتزوجت ياسمين صبرى منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.

يذكر أن احدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.