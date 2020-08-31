رانيا محمود يس برفقة عائلتها في مرحلة الطفولة | شاهد

نشرت الفنانة رانيا محمود يس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة تجمعها بأسرتها أثناء مرحلة الطفولة .

وعلقت كاتبة: "ربنا يخليلي عائلتي ويبارك في كل العلاقات يارب". يشار إلى أن رانيا محمود ياسين شاركت في رمضان 2020، بمسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر‎.‎



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