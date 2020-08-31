نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الطلاق.. محمد رشاد يطرح أغنية "في غيابه تمام" في المقال التالي

الأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، الحان حسن سراج، وتوزيع أسامة عبدالهادى هندسسه صوتية وماستر مصطفى رؤوف، وطرح رشاد، برومو الأغنية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تمهيدا لطرحها. ونشر محمد رشاد، مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل سيارته.

وعلق على الصورة قائلًا: "عيش يومك كأنه اليوم الأخير.. عمرك هتعيشه مرة واحدة ملوش إعادة"، فيما اعتبر عدد من جمهور رشاد، أنه يريد توجيه الرسالة لمي حلمي، بعد انفصالهما مؤخرًا.

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد رشاد، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "في غيابه تمام" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.