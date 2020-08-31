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تداول صور مزيفة عن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث

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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لسيارة من علامة رولز رويس الفارهة موديل جوست "الشبح" بعد تعرضها لحادث على الطريق، و اعتقد الرواد أنها سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة على الرغم من أن سيارتها موديل داون" وهو ما يعني أن الصور مزيفة .

وعلق العديد من رواد الفيس بوك على الصورة المنسوبة لسيارة ياسمين صبري ، العين فلقت الحجر وقدر الله وما شاء فعل، معتقدين ان سيارة صبري الجديدة تعرضت لحادث.

والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري تلقت سيارة من طراز "داون" كهدية من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منذ عدة أيام.

و يصل سعر السيارة رولز رويس من طراز داون إلي 6 ملايين ونصف المليون جنيها بالإضافة إلي جمارك وقدرها 3 مليون ونصف المليون جنيهاً ليصبح إجمالي سعر السيارة 10 ملايين جنيه مصري .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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