نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: نشر الفنان أحمد الفيشاوى فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر أحمد الفيشاوى فى الفيديو برفقة زوجته وأبنائها من حمام السباحة. نشرت الصفحة الرسمية للنجمة الراحلة رجاء الجداوى عبر إنستجرام والتى تتولى مسئوليتها إبنتها رسالة للملكة رانيا ملكة الأدرن. Advertisements وكتبت إبنة رجاء الجداوى قائلة :"Happy birthday HM Queen Rania ربنا يسعدك كما اسعدتي امي بكلماتك الرقيقه". نشرت المطربة التونسية لطيفة عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت لطيفة بلوك شبابى باللون الأزرق وميكب آب جذاب من كواليس برنامجها مع الإعلامية بوسى شلبى.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. أحمد الفيشاوي برفقة زوجته وأطفالها.. رسالة ابنة رجاء الجداوي لملكة الأردن..ولطيفة تخطف الأنظار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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