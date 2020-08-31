نشرة الفن.. تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة.. رسالة من شادي شامل لـ ياسمين صبري

نشر موقع دوت الخليج اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى ..
نشر الفنان محمد ثروت صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة
قام اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، بحذف الصور الحديثة التي جمعته بـ الفنانة منة عرفة، عبر تطبيق انستجرام، وذلك بعدما أثارا الجدل حول علاقتهما، إن كانت عاطفية أو غير ذلك.
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