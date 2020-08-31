سارة الشامي تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة سارة الشامى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " . وعلقت ساره الشامي علي الصورة قائلة: " الشعور الذي تنشره هو الشعور الذي تسترده ". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : "قمر بجد ، شكلك يجنن ، بحبك اوي". يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر. المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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