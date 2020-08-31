ياسمين صبري تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها

وظهرت "ياسمين"، في الصورة وكانت ترتدي بلوزة لونها بيج وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث ربطت شعرها للخلف وكانت تجلس علي الشاطئ ، وإعتمدت علي مكياج خفيف ليبرز رقة ونعومة ملامحها المصرية الجذابة.
وعلقت "صبري" علي الصورة قائلة :"صباح الخير" good morning" وذلك لتشارك جمهورها تفاصيل يومها المميزة.
وتبادل جمهور "ياسمين" معها التعليقات وجائت التعليقات كالتالي :"منورة الدنيا، أجمل بنت عربية، فدوة، ماشاء الله جميلة، أكيد أبو هشيمة اللي بيصورك ".
وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.
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