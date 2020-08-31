يشارك ال دي جي الخليجي براك يوسف مغني الراب العالمي AKA Keyz في أغنية جديدة بعنوان "all in one" وستوجه لمحاربة التنمر حول العالم، حيث ستكون كلمات الأغنية بخمسة لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية.
وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في عدة دول منها مصر والإمارات وبريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروندا وجنوب أفريقيا، وسيشارك بها عدد كبير من الموديلز لمناهضة ظاهرة التنمر حول العالم.
ويعتبر براك يوسف من أشهر ال دي جي في دول الخليج العربي، ويؤدي مغني الراب السوداني المقيم في المملكة المتحدة AKA Keyz معظم أغانيه باللغة الإنكليزية ولكنه يغني أحيانًا باللغة العربية أيضًا، ويتميز بسلاسة أغانيه وكلماته التي تحمل الكثير من حس الدعابة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر براك يوسف يشارك AKA Keyz في أغنية عالمية "ضد التنمر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.