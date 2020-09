براك يوسف يشارك AKA Keyz في أغنية عالمية "ضد التنمر"

يشارك ال دي جي الخليجي براك يوسف مغني الراب العالمي AKA Keyz في أغنية جديدة بعنوان "all in one" وستوجه لمحاربة التنمر حول العالم، حيث ستكون كلمات الأغنية بخمسة لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية.

وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في عدة دول منها مصر والإمارات وبريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروندا وجنوب أفريقيا، وسيشارك بها عدد كبير من الموديلز لمناهضة ظاهرة التنمر حول العالم.

ويعتبر براك يوسف من أشهر ال دي جي في دول الخليج العربي، ويؤدي مغني الراب السوداني المقيم في المملكة المتحدة AKA Keyz معظم أغانيه باللغة الإنكليزية ولكنه يغني أحيانًا باللغة العربية أيضًا، ويتميز بسلاسة أغانيه وكلماته التي تحمل الكثير من حس الدعابة.