بفيديو كوميدي.. دنيا سمير غانم تتقمص مهنة الكوافيرة وتصفف شعر شقيقتها إيمي

شاركت الفنان دنيا سمير غانم، جمهورها بفيديو كوميدي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دنيا سمير غانم متقمصة دور الكوافيرة محاولة تصفيف شعر شقيقتها إيمي بطريقة ساخرة. يذكر أن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم. اقرأ أيضا:

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

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