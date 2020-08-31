علا رشدي تظهر بلوك جديد.. شاهد رد فعل الجمهور

وظهرت علا رشدي بلوك جديد بقصة شعر مختلفة وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "حلو النيولوك الجديد ده" و"أحسن ممثلة في مصر" و"تحفه عليكي".
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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