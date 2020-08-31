بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير

تعرض الفنان شريف منير إلى حالة من الهجوم الشرس فور نشره صورة له مع الفنان أحمد السقا وأحمد رزق فى الساحل الشمالى معلقا عليها ساخرا: "آدي يا سيدي الفنانين .. عايشين الفته .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسایبین الناس في الحر و القرف .. حرام عليكم .. حسوا بالناس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

وكانت سخرية شريف منير دافعا للكثير من متابعيه للهجوم عليه بسبب سخريته من الناس حيث قال متابع: "مالك ياعم انت مفكر الناس كلها مركزه معاك انت مريض ولا ايه: ويرد عليه شريف منير قائلا: "إنت إللي مركز معايا .. حد كلمك".

وعلقت متابعة أـخرى قائلة: "ايه جر الشكل ده انا كنت بحبك بس سورى الطريقة دى سخيفة جدا" ليرد عليها شريف منير قائلا: "يبقى إنتي منهم".

وعلق آخر: رخم ..رخم فعلا موش هزار ..فين العلم بقي ههه يارخم" ليرد شريف قائلا: "لو موجوع .. يبقى هتعرف العلم فين .. مع تحيات الرخم".

يذكر أن شريف منير كانت آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" والذى شارك فى بطولته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.