أهلاوي وبحب الأهلي .. سعد الصغير ينتشر فيديو دعما للأهلي بعد واقعة التنمر

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وشن عدد من رواد السوشيال ميديا هجومًا على مدحت العدل، بعد سلسلة من تغريداته التي هاجم فيها النادي الأهلي ومشجعيه، الذي وصفهم بأنهم طبقة من العوام في مصر، وأن مشجعي ناديه (الزمالك) هم صفوة من المثقفين والمفكرين في المجتمع.
وامتد هجوم مدحت العدل، على جمهور الأهلي بأنه قام بالسخرية من سعد الصغير، واعتبره أنه رمز لمشجعي الأهلي، ساخرًا من بساطة تفكيره، وقلة وثقافته ومعرفته.
وقال مدحت العدل، في تغريدته المثيرة للجدل: «الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم».
ورد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة مؤخرًا، كتب فيها: «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا اتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».
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