أهلاوي وبحب الأهلي .. سعد الصغير ينتشر فيديو دعما للأهلي بعد واقعة التنمر

نشر سعد الصغير فيديو جديدا لدعم النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وجاء ذلك بعد أن تنمر علية مدحت العدل باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.

وكتب سعد الصغير : أهلاوي وبحب الأهلي وبشجع نادي الأهلي، وطبعا الهزار ما بين الانديه مطلوب من المداعبة فقط بدون اي إساءة الأهلي والزمالك أندية عظيمة وشرف لي اي مصري يبقا عندنا انديه قويه زي الاهلي والزمالك #الاهلي فوق الجميع.

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وشن عدد من رواد السوشيال ميديا هجومًا على مدحت العدل، بعد سلسلة من تغريداته التي هاجم فيها النادي الأهلي ومشجعيه، الذي وصفهم بأنهم طبقة من العوام في مصر، وأن مشجعي ناديه (الزمالك) هم صفوة من المثقفين والمفكرين في المجتمع.

وامتد هجوم مدحت العدل، على جمهور الأهلي بأنه قام بالسخرية من سعد الصغير، واعتبره أنه رمز لمشجعي الأهلي، ساخرًا من بساطة تفكيره، وقلة وثقافته ومعرفته.

وقال مدحت العدل، في تغريدته المثيرة للجدل: «الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم».

ورد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة مؤخرًا، كتب فيها: «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا اتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».