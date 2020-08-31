بعد نجاح بالبنط العريض.. حسين الجسمي يعلق على غياب الحفلات: يبتعد شيء ليقترب شيء أجمل

نشر الفنان حسين الجسمي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حسين الجسمي على الصورة التي ظهر فيها على خشبة المسرح من إحدى حفلاته الفنية، قائلا "يبتعد شيء ليقترب شيء أجمل".

وتخطت أغنية بالنبط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك.. ".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.