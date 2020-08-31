علي دنيا يعلن أولى تجاربه السينمائية

كشف الفنان الشاب علي دنيا عن مشاركته في فيلم مطبعة هرم، الذي سيبدأ تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.

وأبدى علي دنيا سعادته بخوض تجربة التمثيل عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، ففيلم "مطبعة هرم"، بطولة كلا من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشارك دنيا في عدد من المسلسلات الدرامية مثل مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان ومسلسل أنا يا انتي مع الفنانة فيفي عبده والفنانة سمية الخشاب، ومسلسل نيللي وشريهان مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم.