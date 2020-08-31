نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت أنغام قائلة "الناس تميل وألقاك ثابت ما يهزك ريح ‏⁧‫#أنغام‬⁩ ⁧‫#بحبك_وبرتاحلك شوفوا كليب اغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك دلوقتي على قناتي على اليوتيوب لينك الأغنية في البايو". اقرأ أيضا: حصدت الفنانة أنغام، مليون و88 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد طرحه عبر قناتها الرسمية يوم 28 أغسطس. أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم. وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بـ صورة جديدة لها.. أنغام تروج لـ أغنيتها "بحبك وبرتحلك" | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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