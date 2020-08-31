سعد الصغير يواصل الرد على مدحت العدل: عايزين كلنا نبقى واحد مفيش أي اختلاف

نشر سعد الصغير عبر حسابه بإنستجرام فيديو قديما له من ظهور مع مهيب عبد الهادي برفقة الكابتن احمد بلال ورضا عبد العال وهو يغني للزمالك لنبذ التعصب.
وعلق سعد الصغير على الفيديو قائلا "عايزين كلنا نبقي واحد مفيش اي اختلاف الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر كل واحد ييشجع الي عايزو بحترام فقط وممكن في وقت من الاوقات بيبقا في مداعبة ده طبيعي لكن انا بروح رياضية بقول ارفع راسك فوق انت زمالكوي شجع وقول قول يا زمالكوي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، ولا حد يقدر يعمل صراع ما بين قطبي الكرة المصرية".
وشهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين الكاتب مدحت العدل والفنان الشعبى سعد الصغير، اتهم فيه الأول بالتنمر عليه بسبب تغريدة سخر فيها من اغنية "بحبك يا حمار" والنادى الأهلى.
البداية كانت مع الكاتب مدحت العدل الذى قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( باحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم».
وبعد سلسلة من الانتقادات وجهت اليه رد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة اخرى قائلا : «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا أتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».
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