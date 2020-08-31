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حاتم ستين يقدم مغامرة جديدة مع الأسود في حلقة الأربعاء

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يقدم الدكتور حاتم ستين مقدم برنامج ستين شو المذاع على قناة المحور مغامرة جديدة ومختلفة من نوعها مع الأسود، في الحلقة القادمة التي تذاع الأربعاء، ضمن سلسلة فقرات تحدي الخوف والإيمان برحمة الله، وثقة في وفاء الحيوان. 

وخلال الحلقة يقدم الدكتور حاتم ستين مغامرة في حلبة السيرك مع أسد يصل وزنه إلى حوالي 150 جراما، ويصل طوله لما يقرب من مترين.

وقال الدكتور حاتم ستين إن الفقرة التي سيتم تقديمها خلال الحلقة المقبلة مع الأسود، خطيرة جدا وتمت بعد عمل تأمين على أعلى مستوى، خصوصا وأن الأسد كان كبيرا جدا وعمره حوالي 10 سنوات ووزنه كبير.

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وأضاف أن الفقرة تأتي في ضوء الفقرات التي يحرص البرنامج على تقديمها خلال حلقاته التي تذاع الاربعاء 10 مساء وتعاد الخميس 11 صباحا على قناة المحور، منوها بأن البرنامج في موسمه الحالي تتضمن حلقاته فقرة مختلفة وخطيرة جدا، أو حالة خاصة لحيوان سواء حصان أو غيره.

وحذر الدكتور حاتم ستين المشاهدين سواء في مصر أو خارجها من محاولة تقليد أيا من فقرات البرنامج، موضحا أن الهدف من الفقرة التأكيد على أن الرحمة عند الحيوانات أقوى من بطشها لو كانت خطيرة، منوها بأن البرنامج غير مسؤول عن تقليد اي فقرات في البرنامج.

يذكر أن برنامج 60 شو يذاع على قناة المحور الأربعاء 10 مساء ويعاد الخميس 11 صباحا، ويقدمه الطبيب البيطري الدكتور حاتم ستين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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