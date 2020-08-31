نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي يشعل "إنستجرام" بصورة على الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان خالد النبوي، صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر "النبوي"، في الصور على إحدي الصخور في أحد الشواطئ حافي القدمين. يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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