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حسين الجسمي يوجه رسالة تفاؤل لجمهوره

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يوجه رسالة تفاؤل لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان حسين الجسمي، رسالة تفاؤل إلى جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

ونشر صورة له من على خشبة المسرح معلقًا عليها "يبتعد شيء ليقترب شيء أجمل".

يشار إلي أن استطاعت "أغنية بالنبط العريض" ل حسين الجسمي خلال تلك الفترة تجاوز 38 مليون مشاهدة مقتربة على 40 مليون مشاهدة في أقل من إسبوعين، واصبحت الأغنية هي الأكثر تداولا عبر السوشيال ميديا في مصر.

أغنية "بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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