بهوت شورت أصفر.. فيفي عبده تستمتع بالأجواء الصيفية

وظهرت فيفي عبده، في الصورة بهوت شور أصفر وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "مساء الفل من أحلى مكان في العالم بلدي مصر أم الدنيا بحبكم".
يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي".
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