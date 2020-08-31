بهوت شورت أصفر.. فيفي عبده تستمتع بالأجواء الصيفية

شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها آناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده، في الصورة بهوت شور أصفر وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "مساء الفل من أحلى مكان في العالم بلدي مصر أم الدنيا بحبكم".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي".