أحمدآدم يستمتع بالأجواء الصيفية وسط البحر

وظهر "آدم"، في الصورة أثناء وقت الغروب في يخت بأحد الشواطئ وكتب تعليقا قائلا: "الحمد لله كملن ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه الحمد لله". يذكر أن آخر أعمال أحمد آدم، فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، بطولة الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد. شارك الفنان أحمد آدم، صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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