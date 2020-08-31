مفاجأة.. عمرو دياب يطرح كليب "زي ما انتي"

طرح النجم عمرو دياب، عبر قناته الرسمية على يوتيوب كليب أغنيته "زي ما انتي" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران" وذلك في مفاجأة لجمهوره.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لاغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.

زي ما انتي كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها في ألبوم سهران.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية " أماكن السهر " للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الاخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

واصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

