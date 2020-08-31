يحرص الفنان مصطفي قمر التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. حيث غازل مصطفي قمر جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر مصطفي قمر بالصورة برفقة زوجته وهم يستمتعان بالإجازة الصيفية في مطروح وعلق علي الصورة قائلاً : مطروح تحترم خصوصيتك. يشار أن مصطفي قمر انتهى من تسجيل دويتو غنائى جديد بمشاركة شقيقه المطرب ياسر قمر يحمل اسم "مسافر" من ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، من ألحانه، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية ضمن ألبومه خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصطفي قمر برفقة زوجته في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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