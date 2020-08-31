شاهد.. جميع إطلالات رشا مهدي فى صيف 2020

ووجهت رشا مهدي الشكر إلى صانع الفيديو وكتبت: "شكرا مؤمن على الڤيديو الجميل حبيته".

وكان آخر أعمال

الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي.

رشا مهدي

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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

