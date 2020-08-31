شاهد محمد محسن يشكر أحد متابعيه لهذا السبب

نشر الفنان محمد محسن صورة رسمها له أحد جمهوره من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". ووجه محمد محسن الشكر لصاحب الرسمة وكتب " تسلم إيدك. فنان". وتفاعل مع عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : جميلة اوووي- حضرتك تستاهل كل خير ربنا يسعدك - منور يانجم اقرأ أيضا: يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر"، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.

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