نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يوجه رسالة لمتابعيه في المقال التالي
وكتب "فهمي" قائلا: "انت مش اشطر واحد في مجالك والشغل اللي انت فيه مش شطارة منك ده توفيق من ربنا فيه غيرك افضل منك 100 مرة بس مجتلوش الفرضة اللي جات لك فافتكر دائما ان ده فضل ربنا".
يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا.
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