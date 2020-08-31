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كريم فهمي يوجه رسالة لمتابعيه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يوجه رسالة لمتابعيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان كريم فهمي، رسالة لمتابعيه عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فهمي" قائلا: "انت مش اشطر واحد في مجالك والشغل اللي انت فيه مش شطارة منك ده توفيق من ربنا فيه غيرك افضل منك 100 مرة بس مجتلوش الفرضة اللي جات لك فافتكر دائما ان ده فضل ربنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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