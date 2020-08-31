نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متشابكين الأيدي.. ياسمين صبري مع أحمد أبو هسيمة عقب إثارتهم الجدل بسبب عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة ليدها هي وزوجها أحمد أبو هشيمة، وهم ممسكين ببعضهمها وذلك عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الثاني ياسمين صبري، وزوجها أبو هشيمة وهم جالسين في حديقة منزلهما. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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