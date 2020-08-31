بفيديو طريف.. دنيا سمير غانم تتقمص مهنة كوافيرة وتصفف شعر شقيقتها

شاركت الفنانة دنيا سمير، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دنيا، بالفيديو وهي تتقمص مهنة كوافيرة وتصفف شعرها شقيقتها إيمي سمير غانم. وحظي الفيديو بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات منها "كوافيرة قمر والله". والجدير ذكره أن آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"، رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشةCbc.

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