غازل الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد رمضان، بالصورة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة في دبي، بإطلالة غريبة ومختلفة مرتدي بدله أسود في أبيض وعلق قائلاً: قريباً جداً. ويجتمع رمضان في دويتو غنائي، سيتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في دبي وسيكون بعدسة المخرج حسام الحسيني. يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد رمضان بإطلالة غريبه من كواليس تصوير أغنيته الجديدة (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.