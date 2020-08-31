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رد فعل سوسن بدر بعد تصدرها تريند تويتر

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أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول "جلسة التصوير الفرعونية لها"، موضحة: "شعرت بسعادة كبيرة كوني تريند على تويتر وفرحت اني تريند بشكلي الفرعوني الذي ظهرت به".

وأضافت "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد "أنها شبيهة للفرعونيات، ولذلك قررت أن أقوم بتحويل صور الفرعونيات على الجدران على صورة حديثة في جلسة تصوير".
وتابعت" أنا مغرمة بالنساء في التاريخ العربي بأكمله والسيدات في التاريخ لهم مواقف كثيرة ولم يكونوا ضعيفات على الإطلاق".

وخطفت الفنانة سوسن أنظار متابعيها بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" في إطلالة فرعونية.

واعتاد جمهور سوسن بدر تشبيهها دائما بالفراعنة، خاصة مع وجود صورة سابقة لها تشبه إلى حد كبير ملكة فرعونية.

وظهرت سوسن في زي فرعوني ممسكة بناي، مما أثار إعجاب متابعيها ممن أشادوا بالصورة.

وكانت أبرز التعليقات من الفنانة منى زكي، وأروى جودة وعدد من النجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.

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وتعاقدت سوسن بدر مؤخرا على المشاركة فى بطولة فيلمين بعد انتهائها من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسني.

أول الأفلام التي تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة"، ويشارك في بطولته دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وتعاقدت أيضا على بطولة فيلم "بلالين"، ويشارك في بطولته كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجدي، علا رشدي، أحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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