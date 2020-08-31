الارشيف / فن ومشاهير

عودة ضيوف التاكسي وجولات في المحافظات ومُتابعات مُباشرة للأحداث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

القاهرة، 31 أغسطس 2020 : إلي مُتابعة الاخبار اليومية، والاحداث السياسية والاجتماعية، وتطورات فيروس ، يستأنف برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على "MBC مصر"، حلقاته بعد إنتهاء العطلة الصيفية بداية من "غداً" الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، ويتواصل عرضه كالمعتاد يومياً من "الثلاثاء للجمعة".

وأبدي الإعلامي شريف عامر تقديره الشديد لجمهور المُشاهدين على تفاعلهم وإهتمامهم بعودة البرنامج، وأكد عامر أنه بالاضافة لفقراته الثابتة، يعود فريق البرنامج بعدد من الفقرات الجديدة التي ترتبط بتطورات واحداث مصر المتنوعة، ويعود لاول مرة بعد توقف عدة أشهر فقرة ضيوف التاكسي.

Advertisements

وأوضح أنه على مدى ايام الاسبوع سيقدم البرنامج عدد من الفقرات خارج الاستوديو، منها على سبيل المثال فقرات في سوق الصاغة الاشهر في مصر لمتابعة حال تجارة الذهب واسعاره، وستقوم عدسات البرنامج بزيارات ميدانية للمحافظات.

وأشار شريف عامر إلي استمرار فقرات و ضيوف البرنامج الدائمين د. مصطفى الفقي، معلقا على الاحداث السياسية الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة، و د. مبروك عطية والقضايا الفقهية والسلوكية التي يتعامل معها المجتمع المصري باستمرار.

يُعرض برنامج "يحدث في مصر مع شريف عامر" على " MBCمصر" من الثلاثاء إلي الخميس، الساعة 10:00 مساءً، ويعود للعرض الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عودة ضيوف التاكسي وجولات في المحافظات ومُتابعات مُباشرة للأحداث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا