سوسن بدر عن إطلالة"الشعر الأبيض": خطوط الزمن.. وفرحانة بصور الفراعنة

وقالت بدر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"على قناة صدى البلد، اليوم الإثنبن:"فكرة صور الزي الفرعوني ترجع إلى الميكب أرتيست رشاد الذي يعشق الفراعنة ويرى وجهي فرعوني".
وتابع "فرحت جدا لما لقيت نفسي تريند على تويتر، عشان العالم هيشوفني بالشكل الفرعوني"، معربة عن أمنيتها بتجسيد شخصيات عدد من السيدات اللاتي تتميزن بالقوة في التاريخ العربي.
وأكملت "الأستاذ شادي عبد السلام أول من أطلق عليا نفرتيتي مصر وأتمنى تجسيد شخصيتها".
وحول علاقتها بابنتها ياسيمن قالت "نسبة الصداقة أكثر، والأمومة أيضا لكن من جانبها، وعلاقتي بأحفادي عجيبة بنتشاقى ونلعب مع بعض".
وبشأن تصريحها حول حبها "للشعر الأبيض": قالت "خطوط الزمن دي حياتي، ورحلتي اللي عايزة أشوفها بكل ما فيها بفوزي وإخفاقاتي وغضبي، أنا مستمتعة وأنا شايفاها".
وخطفت الفنانة سوسن أنظار متابعيها بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" في إطلالة فرعونية.
واعتاد جمهور سوسن بدر تشبيهها دائما بالفراعنة، خاصة مع وجود صورة سابقة لها تشبه إلى حد كبير ملكة فرعونية.
وظهرت سوسن في زي فرعوني ممسكة بناي، مما أثار إعجاب متابعيها ممن أشادوا بالصورة.
وكانت أبرز التعليقات من الفنانة منى زكي، وأروى جودة وعدد من النجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.
وتعاقدت سوسن بدر مؤخرا على المشاركة فى بطولة فيلمين بعد انتهائها من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسني.
أول الأفلام التي تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة"، ويشارك في بطولته دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.
وتعاقدت أيضا على بطولة فيلم "بلالين"، ويشارك في بطولته كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجدي، علا رشدي، أحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.
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