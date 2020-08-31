سوسن بدر عن إطلالة"الشعر الأبيض": خطوط الزمن.. وفرحانة بصور الفراعنة

تحدثت الفنانة سوسن بدر، حول الصور المتداولة لها بالزي الفرعوني على غلاف إحدى المجلات الفرنسية.

وقالت بدر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"على قناة صدى البلد، اليوم الإثنبن:"فكرة صور الزي الفرعوني ترجع إلى الميكب أرتيست رشاد الذي يعشق الفراعنة ويرى وجهي فرعوني".

وتابع "فرحت جدا لما لقيت نفسي تريند على تويتر، عشان العالم هيشوفني بالشكل الفرعوني"، معربة عن أمنيتها بتجسيد شخصيات عدد من السيدات اللاتي تتميزن بالقوة في التاريخ العربي.

وأكملت "الأستاذ شادي عبد السلام أول من أطلق عليا نفرتيتي مصر وأتمنى تجسيد شخصيتها".

وحول علاقتها بابنتها ياسيمن قالت "نسبة الصداقة أكثر، والأمومة أيضا لكن من جانبها، وعلاقتي بأحفادي عجيبة بنتشاقى ونلعب مع بعض".