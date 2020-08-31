الارشيف / فن ومشاهير

حسين الجسمي يعلق على عدم رجوع الحفلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شارك الفنان حسين الجسمي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "الجسمي" في الصورة من على خشبة المسرح من احدى حفلاته وعلق عليه قائلاَ:" يبتعد شيء ليقترب شيء أجمل".

في سياق متصل، تخطت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر يوتيوب.

كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. ".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسين الجسمي يعلق على عدم رجوع الحفلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا