بإطلالة غريبة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل جديد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بصورة جديدة له من دبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد رمضان فى باطلالة غريبة بالأبيض المخطط وكتب معلقا: قريبا جدا وجاءت التعليقات كالآتى: المحترم - البرنس - منور يانجم اقرأ أيضا: وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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