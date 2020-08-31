ابدعتى ومتعتينا.. دنيا سمير غانم تشيد بأداء الراحلة رجاء الجداوى في توأم روحي

أشادت الفنانة دنيا سمير غانم بأداء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وذلك بعد ظهورها فى فيلم "توأم روحى" والذى يقوم ببطولته حسن الرداد. وقالت دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية ستورى: "فيلم توأم روحي، أبدعتي وأمتعتينا بأدائك الراقي، الله يرحمك". اقرأ أيضا فيلم توأم روحى يشارك فى بطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان ابو لبن. وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

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