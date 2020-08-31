أوس أوس يعلق على الهجوم عليه وعلى زوجته: لن أسمح بأى تدخل فى حياتى الشخصية مرة أخرى

علق الفنان محمد أسامة الشهير ب "أوس أوس " على الهجوم الذي تعرض له مع زوجته بسبب حضورهما حفل زفاف شقيقة صديقه مصطفى خاطر بعد أشهر قليلة من وفاة طفلهما.

ونشر أوس أوس صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلا "أنا مش محتاج أبرر وأحكى أى حاجة عن حياتى والست اللى قلبى اختارها كنت ساعتها فى أول موسم لتياترو مصر كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت وأول ما اتجوزت كنت أقعد فى بيت إيجار كمان أنا بس هكتفى بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمه (الفلوس بتعمل اكتر من كده )".

وأضاف "الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم ! ومش انا بس دا اغلب المشاهير اللى بتحسدوهم على حياتهم دلوقتى ماتعرفش بدا من امتى واتبهدل ازاى ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدى من اى مشكله نفسيه او ماديه فى حياته.. ومش معنى انى بنزل اشتغل او بتصور وانا مبسوط ده معناه انى هموت من الفرحه بس دى مهنتى واجبى ناحيه جمهورى انى اخرجه من اى حزن هو فيه".

وأوضح أوس أوس " كل ده بعمله على حساب حزنى وجرحى ووجعى انا ..وفى الاخر بتشتم برضه ! انا بقول الكلام ده ولن اسمح باى تدخل فى حياتى الشخصيه مره اخرى سواء بالخير او بالشر او دخول اسم مراتى فى اى كلمه من كلام المرضى النفسيين ..مراتى اللى اخوها متوفى و ابنها متوفى وماصدقت اول مره أخرجها نروح مناسبة ودمرتوها نفسيا تانى بكلامكم المريض..حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".

وتابع "حقك عليا ياست الكل سكت كتير وكنت بعدى لكن مفيش فايده.. كل واحد يركز فى حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس اسعى واتعب وكافح وربنا اللى بيكافئ مش البشر بدل ماتفضل تبُص فى حياه الناس ".