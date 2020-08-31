أوس أوس يعلق على الهجوم عليه وعلى زوجته: لن أسمح بأى تدخل فى حياتى الشخصية مرة أخرى

وأضاف "الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم ! ومش انا بس دا اغلب المشاهير اللى بتحسدوهم على حياتهم دلوقتى ماتعرفش بدا من امتى واتبهدل ازاى ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدى من اى مشكله نفسيه او ماديه فى حياته.. ومش معنى انى بنزل اشتغل او بتصور وانا مبسوط ده معناه انى هموت من الفرحه بس دى مهنتى واجبى ناحيه جمهورى انى اخرجه من اى حزن هو فيه".
وتابع "حقك عليا ياست الكل سكت كتير وكنت بعدى لكن مفيش فايده.. كل واحد يركز فى حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس اسعى واتعب وكافح وربنا اللى بيكافئ مش البشر بدل ماتفضل تبُص فى حياه الناس ".
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