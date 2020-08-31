29 على العالم.. اختراع تقود تامر حسنى ومحمود العسيلى إلى العالمية

احتفل الثنائى تامر حسنى ومحمود العسيلى بنجاح كليب أغنيتهما الجديدة "اختراع" بعد وصولها إلى رقم 29 على العالم. وقال العسيلى: "رقم ٢٩ على العالم .. تيمو وصلنا للعالمية". اقرأ أيضا ورد عليه تامر حسنى قائلا: "بمجهودنا إحنا الإتنين يا نجم يا كبير يا نضيف مليون مبروووووك يا حبيبي". أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. وكان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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