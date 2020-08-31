جاهزة للغداء .. ريهام أيمن فى إطلالة أنيقة مع عائلتها بشورت جينز.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في الصور بإطلالة جذابة بشورت جينز وتوب أبيض كت وكتبت معلقة : جاهزه للغداء مع عائلتي.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين، الذين أعربوا عن حبهم لها من خلال تعليقاتهم.

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كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.