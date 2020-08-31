كلاكيت للمرة الـ 20.. شريف منير يستفز جمهوره.. ويتوعدهم باللجوء للقضاء بعد الهجوم عليه

توعد الفنان شريف منير متابعيه الذين تجاوزوا فى حقه ووجهوا له هجوما شرسا بسبب تعليقه على صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا وأحمد رزق فى الساحل الشمالى وسخر فيه من الناس.

وكان قال شريف منير معلقا على الصورة: "آدي يا سيدي الفنانين .. عايشين في الفتّه .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس في الحَرررر و القرف .. حرام عليكم .. حِسّوا بالناس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين.

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وبعد تعرضه للهجوم الشرس تبعه شريف منير بتعليق أوضح فيه، بأنه يسخر ممن يهاجمون الفنانين، ويعد بأنه سيلاحق قضائيا من يكتبون تعليقات بألفاظ خارجة، قائلا: "كل الناس اللي شتمت أو مُستفزة من كلامي ومش طيقاني.. أنا مبسوط جدًا منهم.. لأنهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من القاذورات، والسفالة اللي بيقولوها".

وأضاف شريف قائلا: "أنا بتّريق على نفسي.. أنا طبعًا حُر.. بس المقصود إني أفلتر زبالة البشر من الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة".

واختتم منير حديثه قائلا: "إوعوا تفتكروا إني بزعل أو بتنرفز.. إطلاقًا.. تحياتي للمحترمين (بس) جمهوري الحبيب المحترم".

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وكانت سخرية شريف منير دافعا للكثير من متابعيه للهجوم عليه بسبب سخريته من الناس حيث قال متابع: "مالك ياعم انت مفكر الناس كلها مركزه معاك انت مريض ولا ايه: ويرد عليه شريف منير قائلا: "إنت إللي مركز معايا .. حد كلمك". وعلقت متابعة أـخرى قائلة: "ايه جر الشكل ده انا كنت بحبك بس سورى الطريقة دى سخيفة جدا" ليرد عليها شريف منير قائلا: "يبقى إنتي منهم".