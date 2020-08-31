صور النجوم يواصلون الاستمتاع بأجواء الصيف..أحمد الفيشاوي ولحظات مرحة مع بنات زوجته وشريف منير يسخر من زملائه!

لازال نجوم الفن يقضون إجازاتهم الصيفية في بعض المدن الساحلية، مع أصدقائهم وعائلتهم، ويحرصون باستمرار على استعراض أحدث صورهم ومشاركة الجمهور بها، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي ولحظات طريفة مع بنات زوجته

وكان أحدث هؤلاء الفنان أحمد الفيشاوي الذي نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة زوجته نادية الكامل وبناتها، داخل حوض السباحة، يستمتعون جميعًا بعطلة الصيف.

وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلًا: "وقت الصيف مع فتياتي"، ولاقى الفيديو الذي نشره الفنان المصري، انتشارًا واسعًا بين متابعيه، الذين أشاد بعضهم بعلاقته ببنات زوجته، والتي يحرص باستمرار على مشاركة تفاصيلها مع الجمهور.

شريف منير يجتمع بصديقيه السقا وأحمد رزق

الفنان شريف منير كان قد نشر على انستجرام في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، صورة جمعته بالنجمين أحمد السقا وأحمد رزق، خلال تواجدهم أمام البحر، إلا أن تعليقه الساخر على الصورة أثار استفزاز عدد كبير من المتابعين.

وعلق على الصورة قائلًا بشكل ساخر: "آدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتّة.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسايبين الناس في الحَر والقرف.. حرام عليكم.. حسّوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين"، وأراد شريف منير أن يعبر عن استيائه من بعض الانتقادات التي يتلقاها عدد من الفنانين عند نشرهم لصورهم في العطلة الصيفية، إلا أنه تلقى انتقادات من متابعيه الذي عبروا عن غضبهم من تعليقه وأكدوا أن قطاع كبير منهم لا يتهم النجوم بعدم الإحساس بمعاناتهم مثلما ادعى في تعليقه.

مباراة هشام ماجد وكريم فهمي

الفنان هشام ماجد والفنان كريم فهمي، يقضيان إجازتهما معًا، برفقة أسرة كل منهما أيضًا، وحرص النجمين على مشاركة الجمهور بصور من إجازتهما الصيفية مؤخرًا، وتوثيق أفضل اللحظات على شاطئ البحر، حيث نشر كريم فهمي عبر انستجرام صورة له بعدسة زوجة هشام ماجد، حيث ظهر الأخير في خلفية الصورة أيضًا.

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فيما شارك هشام ماجد جمهوره بصورة جديدة ظهر فيها مع كريم فهمي وهما يقفان أمام الشاطيء بعد أن انتهيا من لعب مباراة راكيت هناك، وعلق هشام ساخرًا: "بعد أوحش مباراة راكيت في التاريخ".

أحدث ظهور لياسمين صبري بعد أزمة سعر سيارتها الجديدة

الفنانة ياسمين صبري نشرت اليوم عبر انستجرام، صورة جديدة لها بعد الجدل الحاصل على سعر سيارتها الفارهة التي أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث تجاهلت الفنانة الشابة تلك الانتقادات ونشرت أحدث صورها خلال تواجدها في أحد الأماكن الساحلية.

وظهرت ياسمين صبري وهي تتناول الإفطار في أحد المطاعم المطلة على شاطئ البحر، واكتفت بالتعليق قائلة: "صباح الخير".

صدفة لطيفة وزينة وبوسي شلبي

الإعلامية المصرية بوسي شلبي نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة جديدة جمعتها بالفنانة زينة المطربة التونسية لطيفة، على هامش تسجيل لطيفة للقاء مصور مع الإعلامية المصرية.

وأكدت بوسي أن وجود زينة في هذا التوقيت مجرد صدفة، معبرة عن سعادتها باللقاء، وعلقت قائلة: "أحلى صدفة.. مع زينة ولطيفة"، لترد زينة في تعليقها على الصورة وتقول: "أحبكما".