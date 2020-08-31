3 أفلام جديدة تنتظرها دور العرض في السعودية والخليج قريبًا..تعرفوا على التفاصيل

بدأ عدد من نجوم الخليج في تصوير مجموعة جديدة من الأفلام التي يجري التحضير لعرضها خلال الفترة القادمة في قاعات السينما الخليجية، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق قاعات السينما لعدة أشهر.

"غيبوبة" فيلم كويتي يعرض في شهر فبراير 2021

بدأ صناع الفيلم الكويتي "غيبوبة" في تصويره خلال الفترة الماضية فالفيلم تدور قصته حول رجل يدخل في غيبوبة ويمر بمفارقات كوميدية مع أفراد أسرته والمقربين له، ويتردد أنه سوف يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة القادمة من أجل عرضه في شهر فبراير القادم، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من خالد العجيرب، أحمد العونان، و شهاب حاجيه، وأحمد الفرج، والفنانة رانيا شهاب، والفيلم من تأليف الكاتب محمد الكندري وإخراج عمار الموسوي.

النجمة إلهام علي بطلة فيلم "بلال السادس"

النجمة السعودية إلهام علي بدأت مع مجموعة من النجوم تصوير الفيلم السعودي الجديد "بلال السادس" الذي تم تصويره جزء من أحداثه في مدينة أبها وجازان في المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم الجديد حول عائلة تصل إلى أحد الاماكن المجهولة التي لم يراه بشر من قبل، ويواجهون مجموعة من الأحداث الصادمة، ومن المقرر أن يتم استئناف تصوير الفيلم في مناطق جديدة في المملكة ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنانة زارا البلوشي، ومحمد الهاشم، وفيصل العمري، ونورة عصر، وسعيد صالح، وسمير ناصر، والعمل من إخراج حيدر سمير.

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فيلم "جارة الجدران" ينطلق تصويره قريبا

يستعد مجموعة من النجوم الشباب للمشاركة في بطولة الفيلم السعودي الجديد "جارة الجدران" الذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، وسوف يتم تصوير جزء كبير منه في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض السعودية وكذلك في أكثر من دولة خليجية بعد الإنتهاء من تصويره ويشارك في بطولته مجموعة كبير من النجوم الشباب وهو من إخراج الكويتي خالد الرفاعي.