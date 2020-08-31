فيديو مروة سالم تغني "ضاع الأمل" مع عبادي الجوهر وزوجها يشيد بتواضعه

كشف الكاتب والناقد محمد سلامة عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه وزوجته الفنانة مروة سالم، بالنجم السعودي القدير عبادي الجوهر، على متن أحد السفن الخاصة في أول رحلة بحرية لها.

كواليس لقاء عبادي الجوهر بمروة سالم وزوجها

ونشر محمد سلامة عبر حسابه على تويتر، عدة فيديوهات ظهر فيها النجم عبادي الجوهر وهو يشدو بمجموعة من أبرز أغانيه وسط عدد من أصدقائه من بينهم الفنانة السعودية مروة سالم وزوجها، حيث لاقت الفيديوهات انتشارًا واسعًا بين جمهور كل منهم.

دويتو مروة سالم وعبادي الجوهر

وظهرت مروة سالم في أحد الفيديوهات وهي تشارك الفنان السعودي القدير في غناء أغنية "ضاع الأمل" الشهيرة، وسط سعادة عدد من الحضور، وحرص زوجها محمد سلامة على التعليق على الفيديوهات فقال: "بالنسبة لي لا يوجد نجم على متن الرحلة بقيمة الأستاذ الكبير عبادي الجوهر".

وواصل إشادته بالنجم عبادي الجوهر وأضاف: "ليلة أمس ذهب بنفسه وبكل تواضع للفرقة الموسيقية وأعطاهم نصائح ثمينة ومهمة ثم طلبوا منه أن يعزف على العود ولم يرد طلبهم.. وهذا مقطع مع مروة وهي تغني معه أغنيته: ضاع الأمل".

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أحدث أعمال النجم عبادي الجوهر

في سياق آخر يستعد عبادي الجوهر لطرح "ميني ألبوم" جديد في الفترة المقبلة، سيكون استكمالا للأول الذي طرحه فى عام 2017 بعنوان "خلاص ارجع"، ومن المقرر أن يتضمن الألبوم خمس أغنيات، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وبينهم الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وسيتم طرح الألبوم كاملاً على قناة روتانا على اليوتيوب خلال الفترة القليلة المقبلة.