شكران مرتجى عن انتقادات صغر مساحة دورها في "شارع شيكاغو": "أنا بطلة وين ما بكون"

منذ عرضه مؤخرًا على إحدى الشاشات، نال مسلسل "شارع شيكاغو" انتقادات عدد من الجمهور، لأسباب مختلفة سواء لها علاقة ببعض المشاهد المصورة، أو مساحة أدوار بعض النجوم.

شكران مرتجى ترد على انتقادات صغر مساحة دورها في "شارع شيكاغو"

حيث تساءل البعض عن سبب ظهور الفنانة السورية الشهيرة شكران مرتجى في دور اعتبروه دورًا صغيرًا مقارنة بتاريخها الفني الطويل وأدوارها المميزة التي قدمتها في الماضي، وحرصت شكران على التعليق على تلك التساؤلات والانتقادات، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت شكران رسالة للجمهور وقالت: "بيقولوا لك دور صغير كيف؟.. بقول لهم المهم انشغل بحب كبير.. بيقولوا لي بدنا متل شامية وهدى بمذكرات عشيقة سابقة".

شكران مرتجى تشيد بنفسها: أنا بطلة وين ما بكون

وأضافت شكران مرتجى: "دوت الخليج أدوار مابتتكرر وفرص مابتتكرر ومخرجين بيغردوا خارج السرب ومغامرين.. بعتذر لازم تعرفوا أدوار البطولة المطلقة كل ١٥ سنة ليتبدلوا الأبطال مع الاحترام للجميع بس دوت الخليج الحقيقة.. بس هاد جواب للي بيعتبوا علي وليش وميش وبيش".

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واختتمت النجمة السورية رسالتها للجمهور ومخرج العمل وقالت: "بحب المهنة ومارح ضل ناطرة، وشوية غرور: أنا بطلة وين ما بكون لأني بشتغل بشغف.. ستيلا بحبك.. محمد عبد العزيز شكراً تعلمت منك كتير، ولكل الفنيين تحديدا محمد عبد العزيز".

تفاصيل شارع شيكاغو

ومن المعروف أن مسلسل "شارع شيكاغو" يعرض على قناة osn ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم هم سلاف فواخرجي وعباس النوري وأمل عرفة ودريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

في سياق آخر، كانت النجمة السورية قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية طارئة لاستئصال المرارة وبعدها نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيه وهي في غرفتها داخل المستشفى ووجهت من خلاله رسالة من أجل طمأنة جمهورها وكذلك زملائها على حالتها الصحية