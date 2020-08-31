نانسي عجرم تتفوق على فيروز وشيرين عبد الوهاب وتتصدر قائمة الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط

تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة الأعلى استماع ومشاهدة لأغانيها على مستوى العالم العربي متفوقة على مجموعة كبيرة من النجمات.

نانسي عجرم تتصدر قائمة الأعلي استماعا في الشرق الأوسط

إنجاز جديد حققته الفنانة نانسي عجرم التي استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في عدد مرات الاستماع والمشاهدة لأعمالها الغنائية وذلك عبر التطبيق الموسيقي الشهير "سبوتيفاي"، نانسي عجرم استطاعت أن تحصل على هذا المركز المتقدم بعدما حققت رقم ضخم من عدد الاستماعات والذي وصول إلى أكثر من 100 مليون، متفوقة على قائمة كبيرة من نجمات العالم العربي وفي مقدمتهم النجمة فيروز، وشيرين عبد الوهاب.

نانسي عجرم تتفوق على فيروز وشيرين عبد الوهاب

الإحصاء الذي أصدره تطبيق "سبوتيفاي" يعتمد على عدد مرات الاستماعات التي سجلتها أغاني النجمات في دول العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وقد احتلت النجمة فيروز المركز الثاني في القائمة التي تم الإعلان عنها خلف الفنانة نانسي عجرم بـ67 مليون استماع، بينما حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب المركز الثالث بـ26 مليون، وفي المركز الرابع الفنانة العراقية أصيل هميم بـ22 مليون استماع متفوقة على كل من الفنانة إليسا ونجوى كرم، وأصالة نصري ويارا، بينما تواجدت كوكب الشرق أم كلثوم في قائمة النجمات الأكثر استماعا على التطبيق الشهير حيث حققت 7 مليون استماع.

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نانسي عجرم تستعد لإطلاق اغنية خليجية جديدة

الفنانة نانسي عجرم استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق العديد من الإنجازت، حيث حصلت أكثر من مرة على جائزة الموسيقى العالمية "World Music Awards" لأعلي مبيعات في الشرق الأوسط، من ناحية أخرى تستعد الفنانة نانسي عجرم لإطلاق أغنية خليجية جديدة بعنوان "هنياله" تتعاون فيها مع الشاعر أحمد علوي، وكانت نانسي عجرم قد شاركت في غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" لكل من نبيلة عبيد ونادية الجندي والذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما أطلقت خلال الفترة الماضية أغنية "قلبي يا قلبي".